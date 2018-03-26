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Боксер Ломаченко подарував рукавички Кріштіану Роналду

Боксер Ломаченко подарував рукавички Кріштіану Роналду

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Чемпіон світу за версією WBO у напівлегкій вазі та другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко передав у подарунок боксерські рукавички нападнику мадридського “Реала” Кріштіану Роналду. Про це повідомляє УНН з посиланням на промоутера українського боксера Егіса Клімаса, який зустрівся з Роналду.

“Було приємно зустрітися сьогодні з найкращим Кріштіану Роналду та віддати подарунок від найкращого Василя Ломаченка”, — написав Клімас у власному Instagram-акаунті.

Як повідомляв УНН, Ломаченко назвав Лінареса найважчим опонентом в кар’єрі.

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