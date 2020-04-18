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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 16593 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 66645 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 97352 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126031 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127225 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121101 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103052 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Боксер Джошуа вызвал Фьюри на объединительный чемпионский бой

Боксер Джошуа вызвал Фьюри на объединительный чемпионский бой

Киев  •  УНН

 • 11768 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF британец Энтони Джошуа вызвал на бой обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри, сообщает УНН со ссылкой на Sky Sports.

"Если ты действительно хочешь доказать, что ты номер один, давай бейся со мной. У меня есть другие пояса, так что это имеет смысл. Я объединенный чемпион мира в супертяжелом весе, Фьюри - чемпион WBC. Для чего нужен наш бой с ним? Чтобы определить одного человека, который будет обладать всеми титулами, став абсолютным чемпионом. Логично, чтобы доказать свое лидерство я должен драться с Фьюри, а он со мной", - признался Джошуа.

Заметим, что по соглашению Фьюри обязан встретиться с Уайлдером в третий раз в следующем бою. Зато Джошуа должен защищать свои титулы против обязательного претендента Кубрата Пулева из Болгарии.

Напомним, что украинец вошел в число лучших супертяжеловесов мира.

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