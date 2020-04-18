Боксер Джошуа вызвал Фьюри на объединительный чемпионский бой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF британец Энтони Джошуа вызвал на бой обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри, сообщает УНН со ссылкой на Sky Sports.
"Если ты действительно хочешь доказать, что ты номер один, давай бейся со мной. У меня есть другие пояса, так что это имеет смысл. Я объединенный чемпион мира в супертяжелом весе, Фьюри - чемпион WBC. Для чего нужен наш бой с ним? Чтобы определить одного человека, который будет обладать всеми титулами, став абсолютным чемпионом. Логично, чтобы доказать свое лидерство я должен драться с Фьюри, а он со мной", - признался Джошуа.
Заметим, что по соглашению Фьюри обязан встретиться с Уайлдером в третий раз в следующем бою. Зато Джошуа должен защищать свои титулы против обязательного претендента Кубрата Пулева из Болгарии.
Напомним, что украинец вошел в число лучших супертяжеловесов мира.