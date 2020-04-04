Український боксер увійшов до топ-50 рейтингу кращих суперважковаговиків світу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Один з найбільш перспективних українських боксерів Владислав Сіренко, який виступає в “хевівейті”, Владислав Сіренко здійснив ривок в рейтингу кращих боксерів планети за версією авторитетного порталу “BoxRec”, передає УНН з посиланням на сайт порталу.
В оновленій генерації Сіренко опинився на 49-му щаблі. На четвертій сходинці рейтингу опинився українець Олександр Усик.
Першу трійку сформували Тайсон Ф’юрі з Великої Британії, Деонтей Вайлдер з США та ще один британець Ентоні Джошуа.
Зазначимо, що крайній свій бій Сіренко провів ще у жовтні минулого року. Наступний мав відбутися у березні 2020-го за вакантний титул чемпіона Азії по версії WBC, але був відмінений через світовий спалах коронавірусу.