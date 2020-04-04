Украинский боксер вошел в топ-50 рейтинга лучших супертяжеловесов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Один из самых перспективных украинских боксеров Владислав Сиренко, который выступает в “хэвивейте”, Владислав Сиренко совершил рывок в рейтинге лучших боксеров мира по версии авторитетного портала “BoxRec”, передает УНН со ссылкой на сайт портала.
В обновленной генерации Сиренко оказался на 49-м ступени. На четвертой строчке рейтинга оказался украинец Александр Усик.
Первую тройку сформировали Тайсон Фьюри из Великобритании, Деонтей Уайлдер из США и еще один британец Энтони Джошуа.
Отметим, что крайний свой бой Сиренко провел еще в октябре прошлого года. Следующий должен состояться в марте 2020-го за вакантный титул чемпиона Азии по версии WBC, но был отменен из-за мировой вспышка коронавируса.