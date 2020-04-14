Кличко попал в рейтинг лучших боксерских реваншей, которые не состоялись
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Портал "Boxing247.com" составил список лучших боксерских реваншей, которые так и не состоялись, передает УНН.
Одним из таких стало противостояние украинца Виталия Кличко с британцем Ленноксом Льюисом.
“Рубка между чемпионом мира в тяжелом весе и будущим обладателем титула WBC в июне 2003 года была захватывающим зрелищем. Два гиганта обменивались сильными ударами, которые в любой момент могли закончиться нокаутом, но закончились преждевременной остановкой боя в шестом раунде из-за серьезного рассечения у Виталия Кличко. Зрители покинули арену расстроенными, поскольку хотели продолжения”, — так портал охарактеризовал бой Кличко с Льюисом.
Примечательно, что после боя с Кличко британец завершил карьеру и оставил болельщиков и Кличко без возможности реванша.
Добавим также, другими ожидаемыми боями в рейтинге оказались: Де Ла Хойя и Тринидад, Рой Джонса и Джеймса Тони, Хулио Сезара Чавеса и Пернелла Уиттакера, Джеймса Дугласа и Майка Тайсона, “Шугар” Рэя Леонарда и Мартина Хаглера.