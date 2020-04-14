Бокс: Кличко потрапив до рейтингу кращих боїв-реваншів, які не відбулися

Одним з таких стало протистояння українця Віталія Кличка із британцем Ленноксом Льюїсом.

“Рубка між чемпіоном світу у важкій вазі і майбутнім володарем титулу WBC в червні 2003 року була захоплюючим видовищем. Два гіганта обмінювалися сильними ударами, які в будь-який момент могли закінчитися нокаутом, але закінчилися передчасною зупинкою бою в шостому раунді через серйозне розсічення у Віталія Кличко. Глядачі покинули арену засмученими, оскільки хотіли продовження”, — так портал охарактеризував бій Кличка с Льюїсом.

Примітно, що після бою з Кличко британець завершив кар’єру та залишив уболівальників та Кличка можливості реваншу.

Додамо також, іншими очікуваними боями в рейтингу опинилися: Де Ла Хойя і Тринідад, Рой Джонса і Джеймса Тоні, Хуліо Сезара Чавеса і Пернелла Віттакера, Джеймса Дугласа і Майка Тайсона, “Шугара” Рея Леонарда і Мартіна Хаглера.