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Бокс: Кличко потрапив до рейтингу кращих боїв-реваншів, які не відбулися

Київ • УНН

 • 16578 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Портал "Boxing247.com" склав список кращих боксерських реваншів, які так і не відбулися, передає УНН.

Одним з таких стало протистояння українця Віталія Кличка із британцем Ленноксом Льюїсом.

“Рубка між чемпіоном світу у важкій вазі і майбутнім володарем титулу WBC в червні 2003 року була захоплюючим видовищем. Два гіганта обмінювалися сильними ударами, які в будь-який момент могли закінчитися нокаутом, але закінчилися передчасною зупинкою бою в шостому раунді через серйозне розсічення у Віталія Кличко. Глядачі покинули арену засмученими, оскільки хотіли продовження”, — так портал охарактеризував бій Кличка с Льюїсом.

Примітно, що після бою з Кличко британець завершив кар’єру та залишив уболівальників та Кличка можливості реваншу.

Додамо також, іншими очікуваними боями в рейтингу опинилися: Де Ла Хойя і Тринідад, Рой Джонса і Джеймса Тоні, Хуліо Сезара Чавеса і Пернелла Віттакера, Джеймса Дугласа і Майка Тайсона, “Шугара” Рея Леонарда і Мартіна Хаглера.

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