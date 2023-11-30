Боевики ХАМАС взяли на себя ответственность за теракт в Иерусалиме
Киев • УНН
ХАМАС взял на себя ответственность за стрельбу в Иерусалиме, в результате которой погибли трое и были ранены шесть человек, теракт совершили два брата, связанные с группировкой. Нападение было ответом на действия Израиля в Газе.
Группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за террористическую атаку со стрельбой на въезде в Иерусалим утром в четверг, в результате которой погибли трое израильтян и шестеро получили ранения. Об этом сообщает Times of Israel, пишет УНН.
Детали
В своем заявлении ХАМАС "приветствует" двух преступников, братьев Мурада и Ибрагима Немер из восточно-иерусалимского района Сур-Бахер, называя их "мучениками, ведущими джихад".
Представители боевиков отметили, что нападение произошло в ответ на войну Израиля против группировки в Секторе Газа и якобы убийство двух детей на Западном берегу реки Иордан, а также ХАМАС призвал своих последователей к дальнейшей "эскалации сопротивления".
Дополнение
По данным агентства безопасности Shin Bet, двое боевиков были членами ХАМАС и ранее были заключены в тюрьму за террористическую деятельность. Мурад находился в тюрьме с 2010 по 2020 год за планирование терактов под руководством террористических элементов в секторе Газа, а Ибрагим был заключен в 2014 году за нераскрытую террористическую деятельность.
Адам Аль-Гул (8) и Базель Абу Аль-Вафа (15), а также двое старших командиров террористов были убиты вчера израильскими силами в Дженине. ХАМАС назвал 15-летнего Аль-Вафу одним из своих членов.
Напомним
В четверг около 7.40 утра по местному времени двое террористов подъехали на автомобиле к автобусной остановке неподалеку от въезда в Иерусалим, вышли из машины и открыли огонь по мирным жителям. Теракт попал на видео камеры наблюдения, где видно, что стрелков ликвидировали солдаты ЦАХАЛа, которые проезжавшие мимо на гражданской машине, и еще один вооруженный гражданский.
Боевики ХАМАС взяли на себя ответственность за теракт в Иерусалиме
ХАМАС взял на себя ответственность за стрельбу в Иерусалиме, в результате которой погибли трое и были ранены шесть человек, теракт совершили два брата, связанные с группировкой. Нападение было ответом на действия Израиля в Газе.
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