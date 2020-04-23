Boeing планирует уволить 10% работников из подразделения гражданской авиации
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Компания Boeing планирует сократить численность работников в своем подразделении гражданской авиации на 10 процентов, чтобы уменьшить расходы. Это происходит на фоне влияния пандемии COVID-19 на авиакомпании, сообщает AFP со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом, передает УНН.
Увольнение будет касаться подразделения, которое изготавливало самолет 737 MAX, который уже больше года не летает после двух катастроф с человеческими жертвами. Также это подразделение участвует в производстве самолетов серий 787 и 777.
Речь идет об увольнении до 7 тыс. работников. В Boeing целом работает более 160 тыс. человек по всему миру, в том числе 70 тыс. в штате Вашингтон, где складывается большинство гражданских летательных аппаратов компании.
Как сообщал УНН, Канада отложила анализ самописцев сбитого в Иране украинского Boeing из-за коронавируса.