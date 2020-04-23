Boeing планує звільнити 10% працівників із підрозділу цивільної авіації

Звільнення стосуватиметься підрозділу, який виготовляв літак 737 MAX, який уже понад рік не літає після двох катастроф із людськими жертвами. Також цей підрозділ бере участь у виробництві літаків серій 787 та 777.

Ідеться про звільнення до 7 тисяч працівників. У Boeing загалом працює понад 160 тисяч людей по всьому світу, в тому числі 70 тисяч у штаті Вашингтон, де складається більшість цивільних літальних апаратів компанії.

Як повідомляв УНН, Канада відклала аналіз самописців збитого в Ірані українського Boeing через коронавірус.