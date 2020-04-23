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Boeing планує звільнити 10% працівників із підрозділу цивільної авіації

Boeing планує звільнити 10% працівників із підрозділу цивільної авіації

Київ • УНН

 • 10946 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Компанія Boeing планує скоротити чисельність працівників у своєму підрозділі цивільної авіації на 10 відсотків, щоб зменшити витрати. Це відбувається на тлі впливу пандемії COVID-19 на авіакомпанії, повідомляє AFP з посиланням на два джерела, обізнаних із цим питанням, передає УНН.

Звільнення стосуватиметься підрозділу, який виготовляв літак 737 MAX, який уже понад рік не літає після двох катастроф із людськими жертвами. Також цей підрозділ бере участь у виробництві літаків серій 787 та 777.

Ідеться про звільнення до 7 тисяч працівників. У Boeing загалом працює понад 160 тисяч людей по всьому світу, в тому числі 70 тисяч у штаті Вашингтон, де складається більшість цивільних літальних апаратів компанії.

Як повідомляв УНН, Канада відклала аналіз самописців збитого в Ірані українського Boeing через коронавірус.

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