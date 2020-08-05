BMW протаранил Opel в Одессе, пострадали четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Одессе водитель проигнорировал "красный сигнал" светофора и столкнулся с другим автомобилем, в результате чего четыре человека госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"На Большой Арнаутской водитель BMW проигнорировал красный сигнал светофора и допустил столкновение с Opel. Водитель последнего автомобиля и двое его несовершеннолетних пассажиров 16-ти и 17-ти лет получили телесные повреждения и были госпитализированы. Водитель BMW сразу после аварии скрылся, его же пассажира также забрала "скорая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что событие полицейские квалифицировали по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождение водителя, который умышленно покинул место ДТП.
Напомним, в Киеве на улице Антоновича произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии травмировался водитель одного из авто.