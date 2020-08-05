BMW протаранив Opel в Одесі, постраждало четверо людей

"На Великій Арнаутській водій BMW проігнорував червоний сигнал світлофору та допустив зіткнення з Opel. Кермувальник останнього автомобіля та двоє його неповнолітніх пасажирів 16-ти та 17-ти років отримали тілесні ушкодження й були шпиталізовані. Водій BMW відразу після аварії втік, його ж пасажира також забрала "швидка", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що подію поліцейські кваліфікували за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці встановлюють особу та місце знаходження водія, який навмисне покинув місце ДТП.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Антоновича відбулося зіткнення трьох автомобілів. Внаслідок аварії травмувався кермувальник одного з авто.