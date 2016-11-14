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15 марта, 19:03 • 109353 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150052 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127306 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120566 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107012 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102527 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97282 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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BMW стремится в новом году продать 100 тыс. электромобилей

BMW стремится в новом году продать 100 тыс. электромобилей

Киев • УНН

 • 11017 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Автоконцерн BMW намерен в 2017 году увеличить продажи электромобилей на треть. Глава BMW отметил важность создания инфраструктуры для электромобилей, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Отмечается, что автоконцерн BMW намерен в 2017 году увеличить продажи электромобилей более чем на треть, достигнув отметки в сто тысяч реализованных машин.

Так, по результатам 2016 г. ожидается, что BMW продаст 60 000 электромобилей. Таким образом с 2013 по 2016 годы суммарно концерн продаст также сто тысяч подобных автомобилей.

"Я думаю, что в 2025 году у нас рыночная доля гибридных и электрических автомобилей составит от 15 до 25 процентов", - отметил глава BMW.

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