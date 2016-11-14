BMW стремится в новом году продать 100 тыс. электромобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Автоконцерн BMW намерен в 2017 году увеличить продажи электромобилей на треть. Глава BMW отметил важность создания инфраструктуры для электромобилей, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что автоконцерн BMW намерен в 2017 году увеличить продажи электромобилей более чем на треть, достигнув отметки в сто тысяч реализованных машин.
Так, по результатам 2016 г. ожидается, что BMW продаст 60 000 электромобилей. Таким образом с 2013 по 2016 годы суммарно концерн продаст также сто тысяч подобных автомобилей.
"Я думаю, что в 2025 году у нас рыночная доля гибридных и электрических автомобилей составит от 15 до 25 процентов", - отметил глава BMW.