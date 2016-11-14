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BMW прагне в новому році продати 100 тис. електромобілів

BMW прагне в новому році продати 100 тис. електромобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Автоконцерн BMW має намір в 2017 році збільшити продажі електромобілів на третину. Глава BMW наголосив на важливості створення інфраструктури для електромобілів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Зазначається, що автоконцерн BMW має намір в 2017 році збільшити продажі електромобілів більш ніж на третину, досягши позначки в сто тисяч реалізованих машин.

Так, за результатами 2016 року очікується, що BMW продасть 60 тисяч електромобілів. Таким чином з 2013 по 2016 роки сумарно концерн продасть також сто тисяч подібних автомобілів.

“Я думаю, що в 2025 році у нас ринкова частка гібридних і електричних автомобілів складе від 15 до 25 відсотків,” — зауважив глава BMW.

Українські Національні Новини

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