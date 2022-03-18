Bloomberg: рынок криптовалют слишком мал, чтобы рф обошла санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Криптоэксперты заявили, что рынок криптовалют слишком мал, чтобы способствовать широкомасштабному уклонению россиян от санкций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
По словам экспертов, криптовалюта не выглядит успешным инструментом для избежания санкций против российских организаций и отдельных лиц, среди которых президент рф владимир путин, которые ввели из-за нападения на Украину.
“Мы не видели доказательств того, что россия или путин систематически использовали криптовалюты для уклонения от санкций”, - заявил банковскому комитету Сената США Джонатан Левин, соучредитель аналитической компании Chainalysis Inc., которая продает услуги по борьбе с отмыванием денег правительству.
Законодатели США выразили обеспокоенность, что биткоин, которым можно торговать без посредников, может затруднить выявление страной нарушителей санкций.
Однако, как сообщил бывший и.о. директора сети по борьбе с финансовыми преступлениями при Минфине США, нельзя “переключиться за одну ночь и управлять экономикой G20 на криптовалюте - там просто нет ликвидности”.
Дополнение
По оценкам Швейцарской ассоциации банкиров (SBA), банки страны хранят до 213 миллиардов долларов США в российских клиентов.