Bloomberg: Олег Дерипаска может передать часть акций En+ в траст

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 65987 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117266 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125251 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165110 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151949 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140079 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130279 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178371 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118287 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141796 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

9 марта, 08:40 • 44697 просмотра
Трасса Покровск-Костянтиновка: армейцы рф не имеют четкого огневого контроля над дорогой

Трасса Покровск-Костянтиновка: армейцы рф не имеют четкого огневого контроля над дорогой

9 марта, 08:49 • 35247 просмотра
В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

9 марта, 10:01 • 31765 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

9 марта, 12:17 • 51521 просмотра
"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

12:46 • 30631 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 143161 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 178372 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 186556 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 197154 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 254339 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 165113 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 106662 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110959 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112913 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112225 просмотра
Актуальное
Bloomberg: Олег Дерипаска может передать часть акций En+ в траст

Bloomberg: Олег Дерипаска может передать часть акций En+ в траст

Киев  •  УНН

 • 11445 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Последнее предложение по снятию санкций Минфина США с En+ Group российского миллиардера Олега Дерипаски предусматривает передачу части акций группы, подконтрольных бизнесмену, в слепой траст, которым будет управлять американский банк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Bloomberg.

Название банка, о котором идет речь не раскрывается. Переговоры, как отмечается, носят конфиденциальный характер. По словам собеседников агентства, предыдущее предложение “команды Дерипаски” по передаче части акций бизнесмена в ВТБ (основным акционером этой финансовой группы является государство РФ в лице Росимущества) было отброшено, пока нет ясности, смогут ли стороны достичь согласия в текущих переговорах. К тому же Минфин США, который настаивает на снижении доли Олега Дерипаски в En+ до 40%, считает, что для этих целей должны учитываться и акции группы во владении семьи бизнесмена, отмечает Bloomberg.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минфин США перенес дедлайн по ценным бумагам компаний Дерипаски

На конец 2017 года Дерипаска владел около 66% En+, Полина Дерипаска — около 6%, ее отец Валентин Юмашев — около 1,8%. В целом после IPO группы в ноябре у членов семьи господина Дерипаски было 11,4% акций, говорилось в проспекте En+, при этом актуальный семейный статус четы Дерипаска неизвестен, не исключалось, что они развелись. Если в расчет брать и семейный пакет, то личная доля Олега Дерипаски в En+ должна упасть ниже 40%, чего он хочет избежать, сообщает Bloomberg. Представители бизнесмена и Минфина США отказались от комментариев.

Ранее Минфин США продлил до 12 ноября срок, до истечения которого американские компании должны прервать бизнес-операции и выйти из долга и капитала En + и “Русала” Олега Дерипаски. По мнению аналитиков, под давлением американского промышленного лобби срок будут продолжать и дальше, о чем свидетельствует рост реализации российского алюминия швейцарским трейдерам, перепродать металл в США.

Напомним, Минфин США в начале апреля дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены ограничения. В новом санкционный список 38 российских физических и юридических лиц, в том числе “Рособоронэкспорт”, “Российская финансовая корпорация” и “Русал”. Попадание в список санкций означает замораживание активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

Как утверждает издание Forbes, миллиардер Олег Дерипаска потерял за один день из-за новых американских санкций 957 млн долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США сообщили о замораживании активов российского олигарха Дерипаски

Изначально минфин США отвел срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня — разорвали с ними контракты. Затем срок для завершение финансовых операций был перенесен на 5 августа. Согласно последней отсрочке от минфина, и финансовые, и контрактные обязательства с “Русалом” должны быть завершены до 23 октября 2018 года.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило 10 сентября, что “Русал” может начать сокращение производства в сентябре из-за невозможности вести ежегодные переговоры по контрактам.

В августе производство алюминия уже остановил Надвоицкий алюминиевый завод (НАЗ, входит в “Русал”) в Карелии, выпускающий продукцию только для США. Источники ТАСС сообщали, что, если санкции не будут сняты в ближайшее время, “Русал” с октября может законсервировать мощности еще нескольких заводов, поскольку контракты на поставку алюминия закончатся, и вся продукция компании, предназначенная для зарубежных потребителей, пойдет на склады. Источники также отмечали, что в сложившейся ситуации производство сплавов и продукции с добавленной стоимостью для зарубежных потребителей может быть остановлено уже с сентября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы