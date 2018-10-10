Bloomberg: Олег Дерипаска может передать часть акций En+ в траст

Название банка, о котором идет речь не раскрывается. Переговоры, как отмечается, носят конфиденциальный характер. По словам собеседников агентства, предыдущее предложение “команды Дерипаски” по передаче части акций бизнесмена в ВТБ (основным акционером этой финансовой группы является государство РФ в лице Росимущества) было отброшено, пока нет ясности, смогут ли стороны достичь согласия в текущих переговорах. К тому же Минфин США, который настаивает на снижении доли Олега Дерипаски в En+ до 40%, считает, что для этих целей должны учитываться и акции группы во владении семьи бизнесмена, отмечает Bloomberg.

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На конец 2017 года Дерипаска владел около 66% En+, Полина Дерипаска — около 6%, ее отец Валентин Юмашев — около 1,8%. В целом после IPO группы в ноябре у членов семьи господина Дерипаски было 11,4% акций, говорилось в проспекте En+, при этом актуальный семейный статус четы Дерипаска неизвестен, не исключалось, что они развелись. Если в расчет брать и семейный пакет, то личная доля Олега Дерипаски в En+ должна упасть ниже 40%, чего он хочет избежать, сообщает Bloomberg. Представители бизнесмена и Минфина США отказались от комментариев.

Ранее Минфин США продлил до 12 ноября срок, до истечения которого американские компании должны прервать бизнес-операции и выйти из долга и капитала En + и “Русала” Олега Дерипаски. По мнению аналитиков, под давлением американского промышленного лобби срок будут продолжать и дальше, о чем свидетельствует рост реализации российского алюминия швейцарским трейдерам, перепродать металл в США.

Напомним, Минфин США в начале апреля дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены ограничения. В новом санкционный список 38 российских физических и юридических лиц, в том числе “Рособоронэкспорт”, “Российская финансовая корпорация” и “Русал”. Попадание в список санкций означает замораживание активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

Как утверждает издание Forbes, миллиардер Олег Дерипаска потерял за один день из-за новых американских санкций 957 млн долларов.

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Изначально минфин США отвел срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня — разорвали с ними контракты. Затем срок для завершение финансовых операций был перенесен на 5 августа. Согласно последней отсрочке от минфина, и финансовые, и контрактные обязательства с “Русалом” должны быть завершены до 23 октября 2018 года.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило 10 сентября, что “Русал” может начать сокращение производства в сентябре из-за невозможности вести ежегодные переговоры по контрактам.

В августе производство алюминия уже остановил Надвоицкий алюминиевый завод (НАЗ, входит в “Русал”) в Карелии, выпускающий продукцию только для США. Источники ТАСС сообщали, что, если санкции не будут сняты в ближайшее время, “Русал” с октября может законсервировать мощности еще нескольких заводов, поскольку контракты на поставку алюминия закончатся, и вся продукция компании, предназначенная для зарубежных потребителей, пойдет на склады. Источники также отмечали, что в сложившейся ситуации производство сплавов и продукции с добавленной стоимостью для зарубежных потребителей может быть остановлено уже с сентября.