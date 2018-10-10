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Bloomberg: Олег Дерипаска може передати частину акцій En+ у траст

Bloomberg: Олег Дерипаска може передати частину акцій En+ у траст

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Остання пропозиція щодо зняття санкцій Мінфіну США з En+ Group російського мільярдера Олега Дерипаски передбачає передачу частини акцій групи, підконтрольних бізнесменові, у сліпий траст, яким управлятиме американський банк. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Bloomberg.

Назва банку, про який йде мова не розкривається. Переговори, як зазначається, носять конфіденційний характер. За словами співрозмовників агентства, попередня пропозиція “команди Дерипаски” із передачі частини акцій бізнесмена у ВТБ (основним акціонером цієї фінансової групи є держава РФ в особі Росмайна) було відкинуто, поки немає ясності, чи зможуть сторони досягти згоди у поточних переговорах. До того ж Мінфін США, який наполягає на зниженні частки Олега Дерипаски у En+ до 40%, вважає, що для цих цілей повинні враховуватися і акції групи у володінні сім’ї російського бізнесмена, відзначає Bloomberg.

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На кінець 2017 року Дерипаска володів близько 66% En+, Поліна Дерипаска — близько 6%, її батько Валентин Юмашев — близько 1,8%. У цілому після IPO групи у листопаді у членів сім’ї пана Дерипаски було 11,4% акцій, говорилося в проспекті En+, при цьому актуальний сімейний статус подружжя Дерипаска невідомий, не виключалося, що вони розлучилися. Якщо в розрахунок брати і сімейний пакет, то особиста доля Олега Дерипаски в En+ має впасти нижче 40%, чого він хоче уникнути, повідомляє Bloomberg. Представники бізнесмена і Мінфіну США відмовилися від коментарів.

Раніше Мінфін США продовжив до 12 листопада термін, до закінчення якого американські компанії повинні перервати бізнес-операції і вийти з боргу і капіталу En + і “Русала” Олега Дерипаски. На думку аналітиків, під тиском американського промислового лобі термін будуть продовжувати і далі, про що свідчить зростання реалізації російського алюмінію швейцарським трейдерам, перепродати метал в США.

Нагадаємо, Мінфін США на початку квітня доповнив список російських бізнесменів і топ-менеджерів, проти яких введені обмеження. У новому санкційному списку 38 російських фізичних і юридичних осіб, у тому числі “Рособоронекспорт”, “Російська фінансова корпорація” і “Русал”. Попадання в списку санкцій означає заморожування активів в США і заборону для американських громадян на будь-який бізнес з цими компаніями.

Як стверджує видання Forbes, мільярдер Олег Дерипаска втратив за один день через нові американські санкції 957 млн доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США повідомили про замороження активів російського олігарха Дерипаски

Спочатку мінфін США відвів термін до 7 травня на те, щоб американські інвестори позбулися акцій і боргових інструментів усіх компаній, зазначених у списку, а до 5 червня — розірвали із ними контракти. Потім термін для завершення фінансових операцій був перенесений на 5 серпня. Згідно з останньою відстрочкою від мінфіну, і фінансові, і контрактні зобов’язання з “Русалом” мають бути завершені до 23 жовтня 2018 року.

Агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило 10 вересня, що “Русал” може почати скорочення виробництва у вересні через неможливість вести щорічні переговори за контрактами.

У серпні виробництво алюмінію вже зупинив Надвоіцкій алюмінієвий завод (НАЗ, входить в “Русал”) у Карелії, що випускає продукцію тільки для США. Джерела ТАРС повідомляли, що, якщо санкції не будуть зняті найближчим часом, “Русал” із жовтня може законсервувати потужності ще кількох заводів, оскільки контракти на поставку алюмінію закінчаться, і вся продукція компанії, призначена для зарубіжних споживачів, піде на склади. Джерела також зазначали, що виробництво сплавів і продукції з доданою вартістю для зарубіжних споживачів може бути зупинено вже з вересня.

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