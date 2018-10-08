У США повідомили про замороження активів російського олігарха Дерипаски

"Вашингтон заморозив активи Дерипаски у США, у тому числі маєтки на Манхеттені і у Вашингтоні, округ Колумбія. Але чиновники також ведуть з ним переговори щодо відмови від деяких операцій на європейському континенті для уникнення санкцій щодо них", - цитує видання чиновників казначейства США.

Вказано, що до активів у США, що перебувають у власності Дерипаски, належить маєток на 64-й вулиці в Іст-Сайді. "Шикарна резиденція розташована вниз по вулиці від особняка уродженця України, олігарха Льоні Блаватника, яку він купив за рекордні 90 млн дол. на початку цього року", - зазначає видання.

Дерипаска купив нерухомість в Іст-Сайді за 42,5 млн дол. у 2008 році, цитує видання дані рєстру про власність.

"Але незважаючи на те, що уряд США заморозив активи Дерипаски у США, у тому числі його власність, Дерипаска домовився про те, щоб діти і колишня дружина його ділового партнера, олігарха Романа Абрамовича, жили у його стінах", - йдеться в статті.

За словами чиновників американського казначейства, коли уряд США заморожує активи, це означає, що кожен, хто веде бізнес з підсанкційними особами та компаніями, може потрапити під санкції.

Раніше мінфін США переніс дедлайн щодо цінних паперів компаній Дерипаски.