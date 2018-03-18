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Блокирование выборов РФ в дипучреждениях подрывает авторитет Украины на международной арене - эксперт

Блокирование выборов РФ в дипучреждениях подрывает авторитет Украины на международной арене - эксперт

Киев  •  УНН

 • 23760 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Блокирование выборов президента РФ в дипломатический учреждениях на территории Украины подрывает авторитет государства на международной арене. Об этом в комментарии УНН рассказал бывший директор департамента информационной политики МИД Украины, политолог Олег Волошин.

“Что касается блокирования избирательных участков — конечно это дико и смешно, и для этого есть Министерство иностранных дел. С другой стороны, это не значит, что во всем мире государства проводят выборы на чужих территориях. Хотя, как правило, они проводят — в большинстве случав это так. И у нас всегда голосовали, да, и мы голосовали”, — сказал политолог.

Он рассказал, как работал в Москве в посольстве Украины в 2010 году, когда проходили выборы украинского президента.

По словам Волошина, тогда конституционный суд России дал разрешение всем гражданам Украины с украинским паспортом голосовать в посольствах.

“Функция принимающей стороны была тогда — обеспечить порядок, а не решать — проводить нам выборы или не проводить. Никто не мог за нас это решить. Мы — суверенная страна, и территория посольства — это территория Украины. Точно так же территория российского посольства или любого генконсульства — это территория России. Недопуск граждан России на территорию России — это нарушение гражданських прав, а главное — как это подано”, — отметил он.

По словам бывшего директора департамента информационной политики МИД, если в данной ситуации речь идет о безопасности — гораздо логичнее было бы заблокировать весь квартал вблизи посольства, а не блокировать выборы “рука об руку” с радикальными активистами.

Такая линия поведения, считает политолог, наносит абсолютный ущерб репутации Украины в глазах европейских партнеров.

“Теперь же мы подарили им информационный повод говорить о том, какая плохая Украина, которая не дает россиянам проголосовать”, — сказал он.

Напомним, сегодня проходили выборы нового президента России. Избирательные участки были открыты в оккупированном Россией Крыму. В Украине россиян не пускали в дипломатические учреждения России, кроме тех граждан, которые имеют дипломатические паспорта.

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Напомним, полиция Киева усилила меры безопасности в центре и у дипломатических и консульских учреждений РФ.

Ранее правоохранители сообщали о двух десятков активистов под консульством РФ в Харькове.

Как сообщал УНН, утром 18 марта поступило сообщение о заминировании консульства России в Одессе.

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