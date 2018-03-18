Блокування виборів РФ у дипустановах підриває авторитет України на міжнародній арені - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Блокування виборів президента РФ у дипломатичний установах на території України підриває авторитет держави на міжнародній арені. Про це в коментарі УНН розповів колишній директор департаменту інформаційної політики МЗС України, політолог Олег Волошин.
“Що стосується блокування виборчих дільниць — звичайно це дико і смішно, і для цього є Міністерство закордонних справ. З іншого боку, це не означає, що в усьому світі держави проводять вибори на чужих територіях. Хоча, як правило, вони проводять — у більшості випадків це так. І у нас завжди голосували, так, і ми голосували”, — сказав політолог.
Він розповів, як працював в Москві в посольстві України в 2010 році, коли проходили вибори українського президента.
За словами Волошина, тоді конституційний суд Росії дав дозвіл усім громадянам України з українським паспортом голосувати в посольствах.
“Функція приймаючої сторони була тоді — забезпечити порядок, а не вирішувати — проводити нам вибори чи не проводити. Ніхто не міг за нас це вирішити. Ми — суверенна країна, і територія посольства — це територія України. Точно так само територія російського посольства або будь-якого генконсульства — це територія Росії. Недопуск громадян Росії на територію Росії — це порушення громадянських прав, а головне — як це подано”, — зазначив він.
За словами колишнього директора департаменту інформаційної політики МЗС, якщо в даній ситуації мова йде про безпеку — набагато логічніше було б заблокувати весь квартал поблизу посольства, а не блокувати вибори “рука об руку” з радикальними активістами.
Така лінія поведінки, вважає політолог, завдає абсолютний шкоди репутації України в очах європейських партнерів.
“Тепер ми подарували їм інформаційний привід говорити про те, яка погана Україна, яка не дає росіянам проголосувати”, — сказав він.
Нагадаємо, сьогодні проходили вибори нового президента Росії. Виборчі дільниці були відкриті в окупованому Росією Криму. В Україні росіян не пускали до дипломатичних установ Росії, крім тих громадян, які мають дипломатичні паспорти.
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Нагадаємо, поліція Києва посилила заходи безпеки в центрі і у дипломатичних і консульських установ РФ.
Раніше правоохоронці повідомляли про двох десятків активістів під консульством РФ в Харкові.
Як повідомляв УНН, вранці 18 березня надійшло повідомлення про замінування консульства Росії в Одесі.