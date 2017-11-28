Блокада терминала в Новограде-Волынском приведет к подорожанию топлива - Нефтегазовая Ассоциация

Представители общественных организаций, устроившие акцию протеста возле терминала, собственником которого является компания “Прикарпатзападтранс”, утверждают, что их действия направлены против контрабанды топлива и уклонения от уплаты налогов. Однако, ни одно из обвинений не было подтверждено фактами из официальных источников.

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"Нефтегазовая Ассоциация настаивает, что подобные действия наносят непоправимый вред как деловой репутации страны, так и рядовым потребителям”, - сказано в заявлении Ассоциации.

НАУ подготовила официальные запросы в Администрацию Президента, Кабмин, МВД, СБУ, АМКУ, ГФС, в профильные министерства и ведомства, а также в международные организации с просьбой повлиять на ситуацию, которая может серьезно дестабилизировать рынок топлива в Украине.

Напомним, как сообщал УНН, по словам экспертов, операторы рынка горючего не заинтересованы в росте цен.