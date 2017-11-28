Блокування терміналу у Новограді-Волинському призведе до подорожчання палива - Нафтогазова Асоціація

Представники громадських організацій, які влаштували акцію протесту біля терміналу, власником якого є компанія "ПрикарпатЗахідтранс", стверджують, що їхні дії спрямовані проти контрабанди палива та ухилення від сплати податків. Однак, жодне зі звинувачень не було підтверджено фактами з офіційних джерел.

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"Нафтогазова Асоціація наполягає, що подібні дії завдають непоправної шкоди як діловій репутації країни, так і рядовим споживачам", - сказано в заяві Асоціації.

НАУ підготувала офіційні запити до Адміністрації Президента, Кабміну, МВС, СБУ, АМКУ, ДФС, в профільні міністерства і відомства, а також до міжнародних організацій з проханням вплинути на ситуацію, яка може серйозно дестабілізувати ринок палива в Україні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експертів, оператори ринку пального не зацікавлені в зростанні цін.