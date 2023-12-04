Блокада на границе с Польшей: на "Угринове" начали пропускать пустые грузовики из Украины
Киев • УНН
ПП "Угринов-Долгобичув" открыто для пропуска пустых грузовиков весом более 7,5 тонн из Украины в Польшу, и уже оформлено 30 грузовиков
Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" с сегодняшнего дня открывается для движения пустых грузовиков из Украины в Польшу. Пограничники оформили уже 30 тяжеловесных транспортных средств. Об этом сообщили в Минвосстановления и Госпогранслужбе, пишет УНН.
В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" начато оформление тяжеловесных грузовиков. По состоянию на утро 4 декабря в пункте пропуска "Угринов" на выезд из Украины пограничники оформили 30 тяжеловесных транспортных средств общей разрешенной массой более 7,5 т. Заезд грузовиков в пункт пропуска осуществляется в порядке общей очереди
Детали
Это общий пункт пропуска на польской стороне, который, как правило, работал только для легкового транспорта и автобусов. С сегодняшнего дня, с 4 декабря там смогут проехать грузовики массой 7,5 тонн и более, сообщили в Минвосстановления.
С сегодняшнего дня, как отмечается, пустые грузовики, в частности цистерны, могут осуществлять движение без регистрации в электронной очереди на пересечение границы. Пропускная способность в сутки, как ожидается, составит более 100 грузовиков.
На месте также будет работать команда Укратрнасбезопасности, которые будут поддерживать порядок движения и помогать водителям при необходимости.
Сейчас продолжается работа по реализации других мероприятий для разблокирования границы, отметили в министерстве.
Напомним
Украина и Польша договорились разблокировать пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков и создать в системе "єЧерга" отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчева".
Блокада на границе с Польшей: на "Угринове" начали пропускать пустые грузовики из Украины
ПП "Угринов-Долгобичув" открыто для пропуска пустых грузовиков весом более 7,5 тонн из Украины в Польшу, и уже оформлено 30 грузовиков.
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