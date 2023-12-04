Блокада на границе с Польшей: 50 пустых грузовиков пропустили на "Угринове" за первые 12 часов
Киев • УНН
50 пустых грузовиков из Украины были оформлены на пограничном переходе Угринов-Долгобичув в Польшу за первые 12 часов с момента открытия движения
Через пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польской границе за 12 часов с начала пропуска пустых грузовиков пропустили 50 тяжеловесных транспортных средств из Украины, сообщили в понедельник в Госпогранслужбе, пишет УНН.
50 грузовиков за 12 часов работы - результат оформления тяжеловозов в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув"
Детали
Пропуск пустых грузовиков начался 4 декабря 2023 года в 01:00.
По состоянию на сейчас, как указано, пограничники оформили 50 тяжеловесных транспортных средств на выезд из Украины.
Заезд грузовиков в пункт пропуска осуществляется в порядке общей очереди.
Напомним
Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" с сегодняшнего дня открылся для движения пустых грузовиков из Украины в Польшу.
Украина и Польша договорились разблокировать пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков и создать в системе "єЧерга" отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчева".
Блокада на границе с Польшей: 50 пустых грузовиков пропустили на "Угринове" за первые 12 часов
50 пустых грузовиков из Украины были оформлены на пограничном переходе Угринов-Долгобичув в Польшу за первые 12 часов с момента открытия движения.
Астронавты МКС показали, как российский грузовой корабль сгорает в атмосфере Земли
Астронавты МКС зафиксировали, как российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-23" сгорел в атмосфере Земли.
Воровали во время движения: полицейские задержали группу, которая обворовывала грузовики с имуществом для армии
На Кировоградщине полиция задержала подозреваемых в кражах из грузовиков, перевозивших грузы для военных и освобожденных территорий, стоимость похищенного имущества составила почти 2 миллиона гривен.
На Закарпатье во время пожара погибли три человека, среди них двое детей
В результате пожара в частном доме в Солотвино Тячевского района Закарпатской области погибли три человека, в том числе двое детей. Причиной пожара вероятно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Омбудсмен обратился к Красному Кресту и ООН из-за расстрела украинских военных, которые сдались в плен
Дмитрий Лубинец обратился к Красному Кресту и ООН по поводу убийства российскими силами двух украинских солдат, которые сдались в плен, призывая принять меры против нарушений международного права.
Женщина в Киеве выбросила двухмесячного щенка из окна 7-го этажа, ей сообщили о подозрении
В Киеве женщина выбросила двухмесячного щенка из окна 7-го этажа, что привело к его гибели.
ВСП разрешил арестовать всех четырех подозреваемых судей Киевского апелляционного суда
Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи Юрия Сливы, подозреваемого во взяточничестве. За это проголосовали все члены ВСП, как и за представление в отношении трех других судей
Зеленский о Херсоне: Силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможности и желание терроризировать город
Херсон оправляется от очередного обстрела, экстренные службы оказывают помощь пострадавшим, а украинские Силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможности и желание терроризировать город.
Не доиграли из-за тревоги: матч Минай - Динамо перенесли
УПЛ перенесла матч 16-го тура между "Минаем" и "Динамо" после того, как из-за воздушной тревоги игроки были вынуждены покинуть поле; новая дата будет назначена позже.
Обнаружили раненого голубя: в Черновцах открыли производство из-за жесткого обращения с птицей
Правоохранительные органы Черновцов возбудили дело о жестоком обращении с животными после того, как на одной из улиц города был найден раненый голубь, сейчас продолжаются следственные действия для установления виновных лиц.