Блокада на границе с Польшей: 50 пустых грузовиков пропустили на "Угринове" за первые 12 часов

Через пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польской границе за 12 часов с начала пропуска пустых грузовиков пропустили 50 тяжеловесных транспортных средств из Украины, сообщили в понедельник в Госпогранслужбе, пишет УНН.

50 грузовиков за 12 часов работы - результат оформления тяжеловозов в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" - сообщили в ГПСУ в Telegram.

Детали

Пропуск пустых грузовиков начался 4 декабря 2023 года в 01:00.

По состоянию на сейчас, как указано, пограничники оформили 50 тяжеловесных транспортных средств на выезд из Украины.

Заезд грузовиков в пункт пропуска осуществляется в порядке общей очереди.

Напомним

Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" с сегодняшнего дня открылся для движения пустых грузовиков из Украины в Польшу.

Украина и Польша договорились разблокировать пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков и создать в системе "єЧерга" отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчева".