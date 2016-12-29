Около двух тысяч правоохранителей будут следить за порядком в Киеве во время новогодних праздников
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В период новогодних праздников около двух тысяч сотрудников полиции будут охранять покой киевлян и гостей города. Об этом корреспонденту УНН рассказала заместитель начальника отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в г. Киеве Яна Семенюк.
"К обеспечению охраны общественного порядка и оперативного реагирования на сообщения и обращения граждан пока привлечено более 1500 сотрудников всех служб и подразделений полиции. Кроме этого, в период новогодних праздников на улицах города будет выделено еще дополнительно 500 правоохранителей, которые также будут на должном уровне охранять покой киевлян и гостей столицы", - сказала она.
Также Я.Семенюк подчеркнула, что сейчас личный состав столичной полиции уже переведен на усиленный режим несения службы.
Кроме этого, развернута и организована деятельность оперативных штабов, налажено взаимодействие с территориальными подразделениями СБУ, ГосЧС, а также Госпогранслужбы Украины.