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Близько двох тисяч правоохоронців будуть стежити за порядком у Києві під час новорічних свят

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. У період новорічних свят близько двох тисяч співробітників поліції будуть охороняти спокій киян та гостей міста. Про це кореспонденту УНН розповіла заступник начальника відділу комунікації ГУ Національної поліції у м. Києві Яна Семенюк.

“До забезпечення охорони громадського порядку та оперативного реагування на повідомлення та звернення громадян наразі залучено понад 1500 співробітників усіх служб та підрозділів поліції. Окрім цього, у період новорічних свят на вулицях міста буде виділено ще додатково 500 правоохоронців, які також будуть на належному рівні охороняти спокій киян та гостей столиці”, — сказала вона.

Також Я.Семенюк наголосила, що зараз особовий склад столичної поліції вже переведено на посилений режим несення служби.

Окрім цього, розгорнуто та організовано діяльність оперативних штабів, налагоджено взаємодію з територіальними підрозділами СБУ, ДСНС, а також Держприкордонслужбою України.

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