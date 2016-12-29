Близько двох тисяч правоохоронців будуть стежити за порядком у Києві під час новорічних свят

“До забезпечення охорони громадського порядку та оперативного реагування на повідомлення та звернення громадян наразі залучено понад 1500 співробітників усіх служб та підрозділів поліції. Окрім цього, у період новорічних свят на вулицях міста буде виділено ще додатково 500 правоохоронців, які також будуть на належному рівні охороняти спокій киян та гостей столиці”, — сказала вона.

Також Я.Семенюк наголосила, що зараз особовий склад столичної поліції вже переведено на посилений режим несення служби.

Окрім цього, розгорнуто та організовано діяльність оперативних штабів, налагоджено взаємодію з територіальними підрозділами СБУ, ДСНС, а також Держприкордонслужбою України.