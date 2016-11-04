Около 80 тыс. человек собрались в центре Москвы на шествие ко Дню единства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Около 80 000 человек собрались на шествие "Мы едины!", которое проходит в Москве по случаю Дня народного единства. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, передает УНН.
"В честь Дня народного единства в Москве началось традиционное шествие "Мы едины!". В мероприятии принимают участие около 80 000 человек", - говорится в сообщении.
Как отмечается, шествие началось от метро "Маяковская" по Тверской улице.