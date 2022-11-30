Около 80% воздушных целей рф уничтожаются украинскими войсками - Залужный
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. С 24 февраля радиотехнические войска Воздушных сил ВСУ обнаружили и сопроводили более 240 тысяч воздушных целей противника. Около 80% уничтожаются украинскими огневыми средствами. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram, передает УНН.
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"За 9 месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено более 240 тысяч воздушных целей противника. Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами. Это сотни тысяч спасенных жизней, сохранившаяся инфраструктура. И это показатель высокого мастерства наших воинов", - написал Залужный.
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Он подчеркнул, что гордится и благодарит за службу.
"Поздравляю с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины! Вечная память тем, кто приблизил нас к Победе, но, к сожалению, не разделит ее с нами", - отметил Залужный.
Дополнение
С 24 февраля российские войска выпустили по Украине более 4 тысяч разнообразных ракет.