Около 80% воздушных целей рф уничтожаются украинскими войсками - Залужный

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"За 9 месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено более 240 тысяч воздушных целей противника. Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами. Это сотни тысяч спасенных жизней, сохранившаяся инфраструктура. И это показатель высокого мастерства наших воинов", - написал Залужный.

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Он подчеркнул, что гордится и благодарит за службу.

"Поздравляю с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины! Вечная память тем, кто приблизил нас к Победе, но, к сожалению, не разделит ее с нами", - отметил Залужный.

Дополнение

С 24 февраля российские войска выпустили по Украине более 4 тысяч разнообразных ракет.