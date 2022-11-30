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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Близько 80% повітряних цілей рф знищуються українськими військами - Залужний

Близько 80% повітряних цілей рф знищуються українськими військами - Залужний

Київ • УНН

 • 1235737 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. З 24 лютого радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ виявили та супроводили понад 240 тисяч повітряних цілей противника. Близько 80% знищується українськими вогневими засобами. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram, передає УНН.

Цитата

«За 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника. Близько 80% знищується нашими вогневими засобами. Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура. І це показник високої майстерності наших воїнів», - написав Залужний у Telegram.

Він наголосив, що пишається та дякує за службу.

«Вітаю із професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України! Вічна пам’ять тим, хто наблизив нас до Перемоги, але, на жаль, не розділить її з нами», - зазначив Залужний.

Доповнення

З 24 лютого російські війська випустили по Україні понад 4 тисячі різноманітних ракет.

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