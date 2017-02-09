Около 70-ти гуманитарных конвоев поступило со стороны РФ с начала проведения АТО - А.Мотузяник

"Нам достоверно известно о так называемых гуманитарных конвоях со стороны РФ, которые периодически заходят на территорию Украины. Мы не можем их проверить, поскольку российская сторона не пускает украинцев к просмотру груза. Они также не позволяют это делать представителям миссии ОБСЕ. И через участки не контролируемой границы между нашими странами, эти так называемые гуманитарные конвои заходят ", - сказал он.

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Также Александр Мотузяник отметил, что после поступления гумконвоев со стороны Российской Федерации, увеличивается количество обстрелов, что подтверждает факт поступления оружия боевикам.

"Однако нам достоверно известно, что там большая часть из этого боеприпасы. Мы неоднократно фиксировали, что через сутки как заходит гумконвой, максимально увеличивается количество обстрелов со стороны врага на определенных участках. То есть это говорит о том, что были привезены определенные боеприпасы. Около 70-ти таких конвоев поступило из РФ ", - рассказал Александр Мотузяник.