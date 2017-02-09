Близько 70-ти гуманітарних конвоїв надійшло з боку РФ з початку проведення АТО - О.Мотузяник

“Нам достеменно відомо про так звані гуманітарні конвої з боку РФ, які періодично заходять на територію України. Ми не можемо їх перевірити, оскільки російська сторона не пускає українців до перегляду вантажу. Вони також не дозволяють це робити представникам місії ОБСЄ. І через ділянки не контрольованого кордону між нашими країнами, ці так звані гуманітарні конвої заходять”, — сказав він.

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Також Олександр Мотузяник зазначив, що після надходження гумконвоїв зі сторони Російської Федерації, збільшується кількість обстрілів, що підтверджує той факт надходження зброї бойовикам.

“Однак нам достовірно відомо що там велика частина з цього боєприпаси. Ми неодноразово фіксували, що через добу як заходить гумконвой, максимально збільшується кількість обстрілів з боку ворога на певних ділянках. Тобто це говорить про те, що були привезені певні боєприпаси. Близько 70-ти таких конвоїв надійшло з РФ”, — розповів Олександр Мотузяник.