Около 6 млн грн будет стоить Днепру крематорий для централизованной утилизации сбитых насмерть животных

По словам заместителя мэра, стоимость установки для утилизации биологического материала составляет 2,5-3 млн грн.

"Сама печь стоит около 3 млн грн, к ней, чтобы минимизировать вред окружающей среде, нужен специальный фильтр - он стоит примерно так же, как и печь. Предложений много, производители разные, после того, как будет прописан проект этого решения, все технические задачи, будет проведен тендер. Печь будет стационарная. Никто не будет ездить по городу и сжигать живых животных! Я хочу еще раз подчеркнуть, что утилизироваться будут только трупы животных", - отметил М.Лысенко.

По словам чиновника, такая печь появится в Днепре уже в марте-апреле 2017 года.

Как ранее сообщал УНН, биологические отходы из городского роддома Славянска сжигаются просто во дворах многоэтажных домов.