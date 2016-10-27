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Близько 6 млн грн коштуватиме Дніпру крематорій для централізованої утилізації збитих насмерть тварин

Близько 6 млн грн коштуватиме Дніпру крематорій для централізованої утилізації збитих насмерть тварин

Київ • УНН

 • 6230 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Дніпрі спорудять крематорій для тварин. Про це повідомляє заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, передає кореспондент УНН.

За словами заступника мера, вартість установки для утилізації біологічного матеріалу складає 2,5-3 млн грн.

“Сама піч коштує близько 3 млн грн, до неї, щоб мінімізувати шкоду навколишньому середовищу, потрібен спеціальний фільтр — він коштує приблизно так само, як і піч. Пропозицій багато, виробники різні, після того, як буде прописаний проект цього рішення, всі технічні завдання, буде проведено тендер. Піч буде стаціонарна. Ніхто не буде їздити по місту і спалювати живих тварин! Я хочу ще раз підкреслити, що утилізуватися будуть тільки трупи тварин”, — наголосив М.Лисенко.

За словами чиновника така піч з’явиться у Дніпрі вже в березні-квітні 2017 року.

Як раніше повідомляв УННбіологічні відходи з міського пологового будинку Слов'янська спалюються просто у дворах багатоповерхових будинків.

Українські Національні Новини

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