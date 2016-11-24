Около 50 тысяч человек эвакуированы в Хайфе из-за пожаров

По словам представителя полиции, жителям шести частей города следует покинуть свои дома из-за восьми очагов возгорания.

"Огонь вышел из-под контроля и переходит от одного дома к другому", - сказал глава подразделения спасателей Хайфского района Кармель Нафтали Роттенберг в радиоэфире.

Среди возможных причин пожаров рассматриваются как длительная засуха и сильные ветры, так и поджоги. Полиция уже задержала нескольких подозреваемых. По мнению министра внутренней безопасности Израиля Гилада Эрда, больше половины пожаров, разгоревшихся в последние дни, вызваны поджогами.