Около 50 тысяч человек эвакуированы в Хайфе из-за пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Из-за сильных пожара в израильском городе Хайфа эвакуированы около 50 тысяч человек. В безопасное место доставлены люди как из жилых домов, так и из общественных учреждений, таких как школы и университеты. Об этом заявила представитель городской власти Ор Дорн, передает УНН со ссылкой на DW.
По словам представителя полиции, жителям шести частей города следует покинуть свои дома из-за восьми очагов возгорания.
"Огонь вышел из-под контроля и переходит от одного дома к другому", - сказал глава подразделения спасателей Хайфского района Кармель Нафтали Роттенберг в радиоэфире.
Среди возможных причин пожаров рассматриваются как длительная засуха и сильные ветры, так и поджоги. Полиция уже задержала нескольких подозреваемых. По мнению министра внутренней безопасности Израиля Гилада Эрда, больше половины пожаров, разгоревшихся в последние дни, вызваны поджогами.