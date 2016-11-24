Близько 50 тисяч людей евакуйовано у Хайфі через пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Через сильні пожежі в ізраїльському місті Хайфа евакуйовано близько 50 тисяч осіб. У безпечне місце доставлені люди як з житлових будинків, так і громадських установ, таких як школи і університети. Про це заявила представниця міської влади Ор Дорн, передає УНН із посиланням на DW.
За словами представника поліції, жителям шести частин міста слід залишити свої будинки через вісім осередків займання.
"Вогонь вийшов з-під контролю і переходить від одного будинку до іншого", - сказав глава підрозділу рятувальників хайфського району Кармель Нафталі Роттенберг в радіоефірі.
Серед можливих причин пожеж розглядаються як тривала посуха і сильні вітри, так і підпали. Поліція вже затримала кількох підозрюваних. На думку міністра внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілада Ерда, більше половини пожеж, що розгорілися в останні дні, спричинені підпалами.