Близько 50 тисяч людей евакуйовано у Хайфі через пожежі

За словами представника поліції, жителям шести частин міста слід залишити свої будинки через вісім осередків займання.

"Вогонь вийшов з-під контролю і переходить від одного будинку до іншого", - сказав глава підрозділу рятувальників хайфського району Кармель Нафталі Роттенберг в радіоефірі.

Серед можливих причин пожеж розглядаються як тривала посуха і сильні вітри, так і підпали. Поліція вже затримала кількох підозрюваних. На думку міністра внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілада Ерда, більше половини пожеж, що розгорілися в останні дні, спричинені підпалами.