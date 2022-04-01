Около 5 млн долларов взыскали с экс-министра из окружения Януковича в пользу Минобороны

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"Взыскали в пользу Министерства обороны Украины 4,8 млн долларов США. Они принадлежали министру времен президента-беглеца. Изъятые в рамках производства о завладении государственной резиденцией "Межигорье", эти средства теперь помогут нашему государству обороняться от захватчика", - написала Венедиктова.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Эдуарде Ставицком.

Дополнение

В апреле 2014 года Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого. В отношении него было начато уголовное производство по ст. 191 УКУ (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Также отмечалось, что при обыске мест жительства экс-министра энергетики правоохранители изъяли 4,8 млн долларов и 42 кг золота.