Близько 5 млн доларів стягнули з ексміністра з оточення Януковича на користь Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Майже 5 млн доларів ексміністра енергетики та вугільної промисловості часів Януковича Едуарда Ставицького підуть на зміцнення обороноздатності України. Про це повідомила Генпрокурор України Ірина Венедіктова, передає УНН.
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"Стягнули на користь Міністерства оборони України 4,8 млн доларів США. Вони належали міністрові часів президента-утікача. Вилучені в рамках провадження про заволодіння державною резиденцією "Межигір’я", ці кошти тепер допоможуть нашій державі оборонятись від загарбника", - написала Венедіктова.
Як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про Едуарда Ставицького.
Доповнення
У квітні 2014 року Служба безпеки України оголосила в розшук екс-міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького. Стосовно нього було розпочато кримінальне провадження за ст.191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Також зазначалося, що при обшуку місць проживання екс-міністра енергетики правоохоронці вилучили 4,8 млн доларів і 42 кг золота.