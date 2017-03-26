Около 30 участников митинга против коррупции задержали в РФ

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102821 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118256 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177202 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129518 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124560 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117109 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106469 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107512 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103905 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Около 30 участников митинга против коррупции задержали в РФ

Около 30 участников митинга против коррупции задержали в РФ

Киев  •  УНН

 • 11667 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Массовые задержания участников митинга против коррупции начались во Владивостоке, сообщает УНН со ссылкой на "ОВД-Инфо".

По информации издания, задержаны не менее 30 человек, среди которых есть и несовершеннолетние.

По словам участников, которых цитирует издание, задержания начались с самого начала митинга.

"Полиция выхватывает из толпы людей, которые стоят, не проявляя агрессии. Заполненные более четырех автозаков, в каждом по шесть человек. Некоторых участников уже доставили в отделение полиции", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в митинге принимают участие не менее тысячи человек.

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Власти региона не дали разрешения на проведение митинга, поэтому акция протеста считается незаконной.

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