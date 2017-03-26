Около 30 участников митинга против коррупции задержали в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Массовые задержания участников митинга против коррупции начались во Владивостоке, сообщает УНН со ссылкой на "ОВД-Инфо".
По информации издания, задержаны не менее 30 человек, среди которых есть и несовершеннолетние.
По словам участников, которых цитирует издание, задержания начались с самого начала митинга.
"Полиция выхватывает из толпы людей, которые стоят, не проявляя агрессии. Заполненные более четырех автозаков, в каждом по шесть человек. Некоторых участников уже доставили в отделение полиции", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что в митинге принимают участие не менее тысячи человек.
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Власти региона не дали разрешения на проведение митинга, поэтому акция протеста считается незаконной.