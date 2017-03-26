Близько 30 учасників мітингу проти корупції затримали у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Масові затримання учасників мітингу проти корупції розпочались у Владивостоку, повідомляє УНН із посиланням на “ОВД-Инфо”.
За інформацією видання, затримані не менше 30 осіб, серед яких є і неповнолітні.
За словами учасників, яких цитує видання, затримання почалися із самого початку мітингу.
"Поліція вихоплює з натовпу людей, які стоять, не проявляючи будь-якої агресії. Заповнені більше чотирьох автозаків, в кожному по шість чоловік. Деяких учасників вже доставили у відділення поліції", - йдеться у повідомленні.
Видання відзначає, що у мітингу беруть участь не менше тисячі осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Декілька десятків опозиційних активістів затримали в Мінську
Влада регіону не дала дозволу на проведення мітингу, тому акція протесту вважається незаконною.