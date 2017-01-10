Около 25% случаев рака молочной железы могут быть вызваны употреблением алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Алкоголь является одним из факторов риска развития онкологии, передает УНН со ссылкой на Международную ассоциацию по исследованию рака.
Также, по данным ассоциации, риск развития злокачественных заболеваний растет с увеличением уровня употребления алкоголя.
Однако, по данным ученых, до 25% случаев рака молочной железы могут быть обусловлены употреблением спиртных напитков.
"Так, употребление женщинами одной дозы алкоголя в день повышает риск развития рака молочной железы на 20-30%, а употребление более высоких доз повышает риск на 60-70%. Таким образом, даже небольшое количество алкоголя повышает риск развития рака молочной железы", - констатируют в ассоциации.
Напомним, по данным ВОЗ, на сегодняшний день около 25% от всех случаев смерти от цирроза печени, рака, ССЗ и травм вызваны вредным употреблением алкоголя.
В целом уровень заболеваемости раком молочной железы в Украине за последние 50 лет вырос более чем в 4 раза.
При этом, на сегодняшний день, в Украине на уровне государства надлежащего скрининга раковых заболеваний нет.
Поэтому медики призывают пациентов нести ответственность за свое здоровье самостоятельно.
"Каждый должен самостоятельно отвечать за свою жизнь и жизнь членов своей семьи. Но еще роль государства - обеспечить такую возможность и сделать ее доступной.
На сегодня есть примеры, когда люди самостоятельно, по собственному усмотрению и за свой счет переходят от парадигмы "что-то болит, еще немного подожду - и к врачу, если же не пройдет" к новому уровню отношения к собственной жизни "я так здоров, что хочу заранее узнать о возможных неполадках в организме, чтобы пролечить их эффективнее и дешевле", - отметил врач-рентгенолог, специалист по лечению онкологии различных локаций, заведующий амбулаторно-поликлиническим департаментом Клиники Спиженко Владимир Тихонов.