Близько 25% випадків раку молочної залози можуть бути спричинені вживанням алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Алкоголь є одним з факторів ризику розвитку онкології, передає УНН з посиланням на Міжнародну асоціацію із дослідження раку.
Також, за даними асоціації, ризик розвитку злоякісних захворювань зростає зі збільшенням рівня споживання алкоголю.
Водночас, за даним вчених, до 25% випадків раку молочної залози можуть бути обумовлені вживанням спиртних напоїв.
“Так, споживання жінками однієї дози алкоголю в день підвищує ризик розвитку раку молочної залози на 20-30%, а споживання більш високих доз підвищує ризик на 60-70%. Таким чином, навіть невелика кількість алкоголю підвищує ризик розвитку раку молочної залози”, — констатують у асоціації.
Нагадаємо, за даними ВООЗ, на сьогоднішній день близько 25% від всіх випадків смерті від цирозу печінки, раку, ССЗ і травм викликані шкідливим вживанням алкоголю.
Загалом рівень захворюваності на рак молочної залози в Україні за останні 50 років зріс більше ніж у 4 рази.
При цьому, станом на сьогодні, в Україні на рівні держави належного скринінгу ракових захворювань немає.
Тож медики закликають пацієнтів нести відповідальність за своє здоров’я самостійно.
“Кожен має самостійно відповідати за своє життя та життя членів своєї родини. Але ще є роль держави — забезпечити таку можливість та зробити її доступною.
На сьогодні є приклади, коли люди самостійно, за власним розсудом та за власний кошт переходять від парадигми “щось болить, ще трохи зачекаю — і до лікаря, якщо само не пройде” до нового рівня ставлення до власного життя “я тому здоровий, що прагну завчасно дізнатися про можливі негаразди в організми, щоби пролікувати їх ефективніше і дешевше”, — наголосив лікар-рентгенолог, спеціаліст з лікування онкології різних локацій, завідувач амбулаторно-поліклінічним департаментом Клініки Спіженко Володимир Тихонов.