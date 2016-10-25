Около 200 литров нелицензионного алкоголя изъято в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Харькове сотрудники налоговой милиции установили, что гражданин Украины осуществляет реализацию ликероводочных изделий известных торговых марок без наличия необходимой лицензии и без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 198 литров алкоголя, а также автомобиль Peugeot, который использовался в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 500 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Известно, что ассортимент продукции подозреваемый представлял на одном из сайтов в сети Интернет.
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В настоящее время устанавливаются каналы поступления алкоголя.