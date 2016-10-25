Около 200 литров нелицензионного алкоголя изъято в Харькове

"В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 198 литров алкоголя, а также автомобиль Peugeot, который использовался в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 500 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Известно, что ассортимент продукции подозреваемый представлял на одном из сайтов в сети Интернет.

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В настоящее время устанавливаются каналы поступления алкоголя.