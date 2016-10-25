Близько 200 літрів неліцензованого алкоголю вилучено у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Харкові співробітники податкової міліції встановили, що громадянин України здійснює реалізацію лікеро-горілчаних виробів відомих торгових марок без наявності необхідної ліцензії і без реєстрації в якості суб’єкта підприємницької діяльності, про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“В результаті проведених заходів було виявлено та вилучено 198 літрів алкоголю, а також автомобіль Peugeot, який використовувався в незаконній діяльності. Загальна вартість вилученого становить понад 500 тисяч гривень,” — йдеться в повідомленні.
Відомо, що асортимент продукції підозрюваний представляв на одному з сайтів в мережі Інтернет.
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В даний час встановлюються канали надходження алкоголю.