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Близько 200 літрів неліцензованого алкоголю вилучено у Харкові

Близько 200 літрів неліцензованого алкоголю вилучено у Харкові

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Харкові співробітники податкової міліції встановили, що громадянин України здійснює реалізацію лікеро-горілчаних виробів відомих торгових марок без наявності необхідної ліцензії і без реєстрації в якості суб’єкта підприємницької діяльності, про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“В результаті проведених заходів було виявлено та вилучено 198 літрів алкоголю, а також автомобіль Peugeot, який використовувався в незаконній діяльності. Загальна вартість вилученого становить понад 500 тисяч гривень,” — йдеться в повідомленні.

Відомо, що асортимент продукції підозрюваний представляв на одному з сайтів в мережі Інтернет.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Партію спирту на понад 2,2 млн грн вилучили на Волині

В даний час встановлюються канали надходження алкоголю.

Українські Національні Новини

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