Около 14 кг янтаря изъяли у жителя Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Ровенской области в рамках расследуемого уголовного производства правоохранители провели санкционированный обыск у жителя села Томашгород и изъяли около 14 кг янтаря и мотопомпа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.
Так, в результате обыска обнаружено и изъято около 14 кг камней янтаря, 2 квадроцикла без государственных номерных знаков, 1 мотопомпа кустарного производства на базе двигателя "Мерседес", охотничье ружье и боеприпасы.
Изъятые предметы помещены на территорию Рокитновского отделения полиции.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество.