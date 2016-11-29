Около 14 кг янтаря изъяли у жителя Ровенской области

Так, в результате обыска обнаружено и изъято около 14 кг камней янтаря, 2 квадроцикла без государственных номерных знаков, 1 мотопомпа кустарного производства на базе двигателя "Мерседес", охотничье ружье и боеприпасы.

Изъятые предметы помещены на территорию Рокитновского отделения полиции.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество.