Близько 14 кг бурштину вилучили у жителя Рівненщини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. На Рівненщині у рамках розслідуваного кримінального провадження правоохоронці провели санкціонований обшук у жителя села Томашгород та вилучили близько 14 кг бурштину та мотопомпу. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Рівненської області.
Так, у результаті обшуку виявлено та вилучено близько 14 кг каміння бурштину, 2 квадроцикли без державних номерних знаків, 1 мотопомпу кустарного виробництва на базі двигуна “Мерседес”, мисливську рушницю та набої до неї.
Вилучені предмети поміщено на територію Рокитнівського відділення поліції.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно.