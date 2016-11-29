Близько 14 кг бурштину вилучили у жителя Рівненщини

Так, у результаті обшуку виявлено та вилучено близько 14 кг каміння бурштину, 2 квадроцикли без державних номерних знаків, 1 мотопомпу кустарного виробництва на базі двигуна “Мерседес”, мисливську рушницю та набої до неї.

Вилучені предмети поміщено на територію Рокитнівського відділення поліції.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно.