Около 130 осужденных уже передали Украине из "ДНР"

"Около 130 человек (осужденных - ред.) было передано Украине из " ДНР ", и здесь усилия прилагала Уполномоченный по правам человека, такие случаи есть. С "ЛНР", насколько я знаю, никого не передают ", - заявил А. Букалов.

Также он отметил, что у осужденных на территории "ДНР" иногда требуют взятки за попадание в список на перевод в тюрьму на подконтрольной территории.

Как сообщал УНН, в прошлом году Президент Украины Петр Порошенко помиловал 67 человек .

Напомним, 17 марта Россия передала Украине из мест отбывания наказаний в аннексирована Крыму 12 осужденных.