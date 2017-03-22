Около 130 осужденных уже передали Украине из "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Около 130 осужденных передали Украине из "ДНР" с начало АТО. Об этом во время брифинга сообщил руководитель Департамента по вопросам помилования АПУ Александр Букалов, передает УНН.
"Около 130 человек (осужденных - ред.) было передано Украине из " ДНР ", и здесь усилия прилагала Уполномоченный по правам человека, такие случаи есть. С "ЛНР", насколько я знаю, никого не передают ", - заявил А. Букалов.
Также он отметил, что у осужденных на территории "ДНР" иногда требуют взятки за попадание в список на перевод в тюрьму на подконтрольной территории.
Как сообщал УНН, в прошлом году Президент Украины Петр Порошенко помиловал 67 человек .
Напомним, 17 марта Россия передала Украине из мест отбывания наказаний в аннексирована Крыму 12 осужденных.