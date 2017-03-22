Близько 130 засуджених вже передали Україні з "ДНР"

“Близько 130 осіб (засуджених — ред.) було передано Україні з „ДНР“, і тут зусилля докладала Уповноважена з прав людини, такі випадки є. З „ЛНР“, наскільки я знаю, нікого не передають”, — заявив О.Букалов.

Також він зазначив, що у засуджених на території “ДНР” іноді вимагають хабарі за потрапляння до списку на переведення до в’язниць на підконтрольній території.

Як повідомляв УНН, минулого року Президент України Петро Порошенко помилував 67 осіб.

Нагадаємо, 17 березня Росія передала Україні з місць відбування покарань в анексованому Криму 12 засуджених.