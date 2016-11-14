Около 100 тыс. долл. и 10 тыс. евро изъяли во время обысков у чиновника-взяточника на Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. У подозреваемого в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностному лицу Государственной архитектурно-строительной инспекции в Волынской области в ходе обыска из банковской ячейки изъяли около 100 тыс. долларов и 10 тыс. евро. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Так, чиновник ГАСИ по предварительному сговору с юристом и специалистом-проектантом, которые являются работниками предприятий в сфере строительства и проектирования, наладили коррупционный механизм с систематическим вымогательством взяток от лиц, заинтересованных в получении разрешительных документов в сфере градостроительной деятельности.
Правоохранители задокументировали факты вымогательства от граждан, которые являются заказчиками новых строек, значительных сумм денежных средств, от 1000 до 2500 долларов США, за осуществление регистрации и беспрепятственное получение деклараций о начале строительных работ.
В ходе обыска у чиновника были изъяты более 30 тыс. долларов США.
Продолжается досудебное расследование. Подозреваемый отстранен от занимаемой должности. Прокуратура также будет добиваться взятия его под стражу.