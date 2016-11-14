Близько 100 тис. дол. та 10 тис. євро вилучили під час обшуків у посадовця-хабарника на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У підозрюваного у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди посадовця Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області у ході обшуку із банківської комірки вилучили близько 100 тис. доларів та 10 тис. євро. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
Так, посадовець ДАБІ за попередньою змовою із юристом та спеціалістом-проектантом, які є працівниками підприємств у сфері будівництва та проектування, налагодили корупційний механізм з систематичним вимаганням хабарів від осіб, зацікавлених в отриманні дозвільних документів в сфері містобудівної діяльності.
Правоохоронці задокументували факти вимагання від громадян, які є замовниками нових будівництв, значних сум коштів, від 1000 до 2500 доларів США, за здійснення реєстрацій та безперешкодне отримання декларацій про початок будівельних робіт.
У ході обшуку у посадовця було вилучено понад 30 тис. доларів США.
Триває досудове розслідування. Наразі підозрюваного відсторонено від займаної посади. Прокуратура також домагатиметься взяття його під варту.