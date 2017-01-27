Ближе к маю цены на продукты могут вырасти на 5-7% - А.Охрименко

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Киев • УНН

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Рост стоимости продовольствия, по мнению эксперта, будет вызвано в основном из-за увеличения тарифов на электроэнергию

КИЕВ. 27 января. УНН. Ближе к маю возможен рост стоимости продовольственных товаров, в основном из-за повышения тарифов на электроэнергию. Такое мнение высказал в комментарии УНН эксперт по экономическим вопросам Александр Охрименко.

"На продовольственном рынке цены поднимутся, но не из-за зарплаты (рост минимальной зарплаты с января до 3,2 тыс. грн - ред.). Зарплата если и будет стимулировать рост цен, то не существенно. Самая большая проблема для бизнеса - повышение цен на электроэнергию. Это может привести к тому, что цены (возрастут - ред.) на все ", - убежден эксперт.

По мнению А.Охрименко, рост минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн может увеличить инфляцию ориентировочно на 0,5%, но основным фактором увеличения цен будет рост электроэнергии.

"Заявлять, что зарплаты стимулируют инфляцию, абсурдно. Стимулирует инфляцию роста цен на электроэнергию. Это действительно может привести к тому, что инфляция в этом году будет как минимум 25% (по итогам года - ред.) ", - уточнил он.

На уточнение УНН, когда стоит ожидать возможного роста стоимости продовольственных товаров, несмотря на повышение тарифов на электроэнергию, а также другие факторы, А.Охрименко ответил: "За месяц это может привести к росту цен в среднем 5-7%". Он добавил, что   этого следует ожидать ближе к маю.

Напомним, НКРЕКП приняла постановление об установлении розничных тарифов на электрическую энергию при переходе к рыночным розничным тарифам на электрическую энергию, отпускаемую для каждого класса потребителей, кроме населения, с 1 февраля 2017 года.

23 декабря прошлого года НКРЕКП разграничила тарифы на электроэнергию для промышленности.

Украинские Национальные Новости

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