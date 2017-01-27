Ближче до травня ціни на продукти можуть зрости на 5-7% — О.Охріменко

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Київ • УНН

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Зростання вартості продовольства, на думку експерта, буде спричинене в основному через збільшення тарифів на електроенергію

КИЇВ. 27 січня. УНН. Ближче до травня можливе зростання вартості продовольчих товарів, в основному через підняття тарифів на електроенергію. Таку думку висловив у коментарі УНН експерт з економічних питань Олександр Охріменко.

“На продовольчому ринку ціни піднімуться, але не через зарплату (зростання мінімальної зарплати з січня до 3,2 тис. грн — ред.). Зарплата якщо й буде стимулювати зростання цін, то не суттєво. Найбільша проблема для бізнесу — підняття цін на електроенергію. Це може призвести до того, що ціни (зростуть — ред.) на все”, — переконаний експерт.

На думку О.Охріменка, зростання мінімальної зарплати до 3,2 тис. грн може збільшити інфляцію орієнтовно на 0,5%, але основним чинником збільшення цін буде зростання електроенергії.

“Заявляти, що зарплати стимулюють інфляцію, абсурдно. Стимулює інфляцію зростання цін на електроенергію. Це дійсно може призвести до того, що інфляція в цьому році буде як мінімум 25% (за підсумками року — ред.)”, — уточнив він.

На уточнення УНН, коли варто очікувати можливого зростання вартості продовольчих товарів, зважаючи на підняття тарифів на електроенергію, а також інші чинники, О.Охріменко відповів: “За місяць це може призвести до зростання цін в середньому 5-7%”. Він додав, що цього варто очікувати ближче до травня.

Нагадаємо, НКРЕКП прийняла постанову про встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію при переході до ринкових роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, з 1 лютого 2017 року.

23 грудня минулого року НКРЕКП розмежувала тарифи на електроенергію для промисловості.

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